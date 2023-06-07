ضبط عدة مخالفات في حملات تموينية على المخابز والأسواق بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتقديم منتج آمن للمستهلك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وتمكنت مباحث التموين من ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي تقدر بـ٢ طن دقيق.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير ١٤٨ محضرًا تموينيًا متنوعا، منهم ٢٨ محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، ومحضرًا بيع بأزيد من السعر، وعدد ٢٧ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا ذبح خارج السلخانة (لحوم مكشوفة)، وعدد ٣ محاضر عدم إعلان عن المخازن، وعدد ٩ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ١٠ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١٣ محضرًا عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٣٨ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ١٤ محضرًا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين تصرف في الدقيق.