كيف دعم الرئيس السيسي وحدة واستقلال سوريا خلال 9 سنوات؟

نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات من توليه قيادة البلاد في تعزيز دور مصر في حل أزمات المنطقة، وكانت سوريا حاضرة على الدوام في أذهان المصريين، فقد دعا الرئيس السيسي مرارا إلى دعم وحدة سوريا ورفض التدخل الخارجي في شؤونها مع رفض الحل العسكري لإنهاء الأزمة.

وتعليقا على دور مصر تجاه سوريا خلال هذه السنوات، قال النائب السوري حسين راغب، إن مصر لعبت دورا مهما بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في دعم مفهوم الدولة الوطنية بشكل عام، وفي سوريا تحديدا من خلال إيجاد حل للأزمة السورية بالحوار، وبعيدا عن أي شكل من أشكال التدخلات والإملاءات الخارجية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، لذلك وجدنا مصر وقفت إلى جانب الدولة السورية في مواجهة التنظيمات المعارضة المسلحة المتطرفة.

وأضاف لـ"الدستور" أنه منذ تسلم الرئيس السيسي مسؤولياته أكد أن مصر تدعم الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى ضرورة التعامل بجدية مع الإرهابيين ونزع السلاح منهم.

راغب: مصر بقيادة السيسي اتبعت سياسة حكيمة في القضاء على الإرهاب

وأشار راغب إلى أن مصر خلال فترة تولي الرئيس السيسي اتبعت سياسة داخلية حكيمة في القضاء على الإرهاب، وذلك كأساس لبناء الدولة الوطنية، واستعادة مؤسساتها والتفرغ لعملية تنموية واقتصادية واجتماعية مهمة وضرورية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري.

وتابع: "انطلاقاً من إدراك الرئيس السيسي حول ضرورة تحصين المجتمع ضد الإرهاب والفكر المتطرف أطلق مبادرة في عام 2014 دعا فيها إلى تصحيح وتصويب الخطاب الديني، وتم تأسيس مرصد الأزهر لمكافحة التطرف".