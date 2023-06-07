ضبط شحنة مخدرات بـ500 ألف جنيه فى الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط مسجلين خطر حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 12.5 كيلوجرام وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

وأضافا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة "ملاكى" وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه مصدر تحصل المتهمين المضبوطين على المواد المخدرة.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ500 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.