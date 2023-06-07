الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"كنيستي إكليسيا طريقي الأبدية".. ندوة لتدريب خدام التعليم المسيحي على المؤتمر الصيفي بالمنيا

كنيسة
كنيسة

نظم مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بمصر، ندوة لتدريب خدام التربية الدينية على المؤتمر الصيفي، وذلك بفندق الخدمات، بسمالوط.

بدأت الندوة بكلمة من الأب شنودة شفيق، مسؤول المكتب التعليم المسيحي، ثم تم إيضاح شعار المؤتمر "كنيستي إكليسيا طريقي الأبدية"، كما تمت أيضًا الإشارة إلى أهداف المؤتمر.

كذلك، تضمن المؤتمر تقسيم الخدام بحسب المراحل للمخدومين، حيث تم توزيع موضوعات المؤتمر على بعض الخدام، بالإضافة إلى تقييم هذه اللقاءات المضمون، والأسلوب، والوسائل.

واحتوى المؤتمر أيضًا التدريب على الوسائل، والأنشطة الموجودة بالمحاضرات، والاستفادة من الخبرات المختلفة لدى الخدام.

مدير سيتي الإسكندرية يفتتح لقاءً توعويًا لدعم الأشخاص ذوي الهمم

 

على صعيد آخر  افتتح  الأب بيشوى عبد المسيح، مدير مركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة، التابع لجمعية كاريتاس-مصر، بالإسكندرية، اللقاء التوعوي السادس، وذلك بمقر مشيخة الأزهر.

جاء ذلك بمشاركة عدد من رجال الدين الإسلامي، ورجال الدين المسيحي ودار اللقاء حول دور المجتمع المدني ورجال الدين لدعم الأشخاص ذوي الهمم، وأسرهم.

 

وكان قد استقبل نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك بمصر، نيافة الأنبا توماس، مطران القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس بمصر، يرافقه وفد من الآباء الكهنة، وذلك بقاعة كبار الزوار بمقر المطرانية.

جاء ذلك لتقديم التهنئة إلى نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، بمناسبة سيامته الأسقفية، الذي عبر سعادته بهذه الزيارة، بالإضافة إلى مشاركة نيافة الأنبا توماس والأنبا بيجول ووفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قداس السيامة والتجليس، يوم عيد الصعود المجيد.

وتحدث صاحبا النيافة حول أواصر المحبة الأخوية بين أبناء الكنيستين، وأهمية العمل المسكوني المشترك في العديد من الأنشطة الروحية، والاجتماعية، وعلى رأسها أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية.

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