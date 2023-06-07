محافظ بني سويف يتفقد كنترول التعليم الصناعي نظام 3 سنوات

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لجنة النظام والمراقبة للمدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات" الكنترول" بمقر مدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بشارع صلاح سالم بمدينة بني سويف، بحضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومحمد سرور رئيس الكنترول، الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة.

تابع المحافظ منظومة العمل بالكنترول، التي تبدأ من الساعة 7 صباحا، ويعمل به 430 فرداُ ، ونحو 2000 من المُصحًحين وُمقدًري الدرجات من داخل وخارج المحافظة ،حيث تتم حاليا أعمال الفرز والترقيم والتظريف للإجابات ،وذلك بالتوازي مع الامتحانات التحريرية التي بدأت منذ أواخر مايو الماضي، لتبدأ بعدها أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث يشرف الكنترول على امتحانات نحو 50 ألف طالباً من 4 محافظات ( المنيا، أسيوط ، سوهاج ، الوادي الجديد).

أشار محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الديلومات كانت قد بدأت بعقد الاختبارات المعملية في الفترة 20 إلى 26 مايو الماضي ، واستكملت بامتحانات النظري التي انطلقت في 27 مايو الماضي وتختتم غدا الأربعاء ،لتبدأ بعدها امتحانات العملي بداية من الجمعة المقبل و حتى 16 الشهر الجاري.

ولفت إلى متابعة المحافظ المستمرة لسير الامتحانات بصفة شبه يومية، بجانب متابعته وتوجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم لمنظومة العمل بالكنترول الذي الذي يضم لجنة النظام والمراقبة ومقرها المدرسة الميكانيكية، ولجنة الإدارة بالثانوية الزخرفية، ولجنة تقدير الدرجات بالكهربائية وجزء من الميكانيكية.

وأضاف محمد سرور رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن منظومة العمل بالكنترول، تبدأ منذ الصباح الباكر، وحتى ساعات الليل في أوقات كثيرة بسبب ظروف نقل واستلام الأوراق من محافظات بعيدة، حيث يشرف الكنترول على امتحانات 49 ألف و244 طالباً بواقع 26 ألف و19 طالبا من المنيا، و6812 طالباً من أسيوط، و15 ألف و437 بسوهاج ، و976 طالباُ بالوادي الجديد مشيداً بدعم المحافظ لمنظومة العمل بالكنترول، والذي أثمر عن زيادة في عد المحافظات التي تم ضمها لقطاع بني سويف ليزيدعدد الطلاب هذا العام إلى نحو 50 ألف من 4 محافظات، مقارنة بالعام الماضي والذي كان مقدراً بــ 34 ألف طالباً من 3 محافظات.

1