الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خارجية مالاوى: مصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات فى تغير المناخ

جريدة الدستور

قالت نانسي تيمبو، وزيرة خارجية مالاوي، إن مصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات هائلة في تغير المناخ.

وأضافت، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد من تعزيز التجارة البينية من خلال تطوير البنية التحتية في دول "الكوميسا"، مشيرة إلى أنَّه عندما ينعم المواطنون بالأمن يمكنهم تعزيز التجارة البينية والحياتية بين الدول الإفريقية.

وواصلت: "نحن في حاجة إلى إنشاء بنية تحتية قوية تُسهل في تعزيز التجارة البينية بين دول القارة السمراء"، مشددة على ضرورة تناول تداعيات التغيرات المناخية ومصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات هائلة في تغير المناخ.

كما أكدت على ضرورة وضع الحلول لتحسين بعض الملفات أبرزها الأمن الغذائي، ولا بد من تعزيز التجارة بين دول الكوميسا لتحقيق التنمية من خلال استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا.

كما هنأت وزيرة خارجية مالاوي مصر على ما حققته من أهداف خلال فترة رئاستها للكوميسا خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، مؤكدة أن مصر رائدة في الطاقة الخضراء وتدعم دول التجمع لتعزيز قدراتها. 

الأكثر قراءة

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع المعهد الكورى للتكنولوجيا

الجامعة العربية تشارك فى الدورة 23 للمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون بتونس

يناقش الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير والعاصمة الإدارية.. بدء اجتماع مجلس الوزراء

"تعاونيات الإسكان" تطرح 361 وحدة سكنية فى عدة مدن جديدة

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"