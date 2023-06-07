خارجية مالاوى: مصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات فى تغير المناخ

قالت نانسي تيمبو، وزيرة خارجية مالاوي، إن مصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات هائلة في تغير المناخ.

وأضافت، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه لا بد من تعزيز التجارة البينية من خلال تطوير البنية التحتية في دول "الكوميسا"، مشيرة إلى أنَّه عندما ينعم المواطنون بالأمن يمكنهم تعزيز التجارة البينية والحياتية بين الدول الإفريقية.

وواصلت: "نحن في حاجة إلى إنشاء بنية تحتية قوية تُسهل في تعزيز التجارة البينية بين دول القارة السمراء"، مشددة على ضرورة تناول تداعيات التغيرات المناخية ومصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات هائلة في تغير المناخ.

كما أكدت على ضرورة وضع الحلول لتحسين بعض الملفات أبرزها الأمن الغذائي، ولا بد من تعزيز التجارة بين دول الكوميسا لتحقيق التنمية من خلال استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا.

كما هنأت وزيرة خارجية مالاوي مصر على ما حققته من أهداف خلال فترة رئاستها للكوميسا خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، مؤكدة أن مصر رائدة في الطاقة الخضراء وتدعم دول التجمع لتعزيز قدراتها.