مصرع سائق في حادث تصادم بين سيارتين بالبحيرة

لقى سائق مصرعه منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة جامبو وأخرى نقل محملة بالأخشاب أمام نقطة إطفاء دسونس أم دينار بطريق "القاهرة_ إسكندرية" الزراعي اتجاه القاهرة بنطاق دائرة شرطة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجارى العرض على النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى وفاة سائق وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين مصرع سائق يدعى "عبد الحفيظ م ح" 57 سنة، مقيم مركز ايتاي البارود، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وسرعة استخراج تصاريح الدفن.