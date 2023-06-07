محافظ الدقهلية: التوسع في فتح فصول محو أمية من خلال المديريات المختلفة

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه، محمد سالم مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.



واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خطة العمل التنفيذي لعمل فرع محو الأمية وتعليم الكبار للعام 2023/2024 والتي تستهدف محو أمية 44220 من الأميين بمركز ومدن المحافظة.



وأكد مختار، أهمية التوسع في فتح فصول محو أمية من خلال المديريات المختلفة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى وفقا للبروتوكولات الموقعة مع الهيئة.

وأشار "مختار" للتنسيق الكامل لتفعيل جهود الخدمات والأنشطة المختلفة لفرع تعليم الكبار لاستفادة أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والريف وتحفيزهم على محو الأمية لديهم وبينهم، مشددا على الاهتمام بالخدمات الثقافية والتوعية الفكرية والدينية والخدمات الصحية العامة والصحة الإنجابية من خلال القوافل الأعلامية المشتركة.



ومن جانبه، أوضح مدير عام محو الامية وتعليم الكبار، أن هناك عدد 6317 فصل لمحو الأمية بالمراكز والمدن والأحياء وبمديريات الخدمات المختلفة على مستوى المحافظة يتم من خلالها تحقيق مستهدف الخطة الجديدة للعمل في محو الأمية علي مستوي المحافظة حيث يتم تنفيذ 4 دورات لمحو الأمية للدارسين الذين يتم التحاقهم بهذه الفصول بداية من يوليو 2023 وحتى أبريل 2024 وذلك بمشاركة ودعم كافة المديريات الخدمية في مقدمتها الأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعي والصحة فضلا عن المشاركة الفعالة للدفاع الشعبي والعسكري في أعمال محو الأمية.

كما أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم، عن إنجازات إدارة الكلى خلال شهر مايو، أنه في إطار خطة الارتقاء والتطوير المستمر لمنظومة الغسيل الكلوي تم توفير عدد 2 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى السنبلاوبن المركزي بتكلفة 700 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، فضلاً عن الانتهاء من تجهيز توسعة وصالة جديدة بوحدة الكلي بأحمدية أبوالفتوح بسعة 3 ماكينات غسيل كلوي إضافية.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه