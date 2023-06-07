الأنبا عمانوئيل يترأس قداس المناولة الاحتفالية واليوبيل الفضي لبعض المتزوجين بميلانو

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء كنيسة القديس أثناسيوس، بميلانو،وتم أيضًا الاحتفال باليوبيل الفضي لبعض متزوجي الكنيسة، بمشاركة الأب الراعي، الأب يؤانس مسعود.

وفي كلمة العظة، نقل الزائر الرسولي بأوروبا، صلاة، وبركة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وطمئنهم على الأحوال في مصر التى تنعم بالاستقرار، الأمن، والتعايش الأخوي.

وتحدث الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مع الأطفال المناولة الأولى بهم حول أهمية، ومفاعيل سر الإفخارستيا، وأكد على ضرورة المواظبة على حضور القداس الإلهي.

وشدد نيافة الأنبا عمانوئيل لأسر المحتفى بهم على أهمية الترابط الأسري، قائلًا: كل أسرة هي كنيسة صغيرة.

وشكر نيافة المطران الأب يؤانس، لتفانيه في الخدمة، خاصة ما يقوم به من نشاط، واهتمام بشعب الرعية، معبرًا عن سعادته بالتعاون بين راعي الكنيسة، وشعبه.

وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء أبوي بين الزائر الرسولي للأقباط الكاثوليك بأوروبا، وشعب الرعية.

على صعيد أخر ، كان قد اختتم نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زيارته الرعوية إلى كنيسة السيدة العذراء، بأبوان.

جاء ذلك بحضور الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، حيث تفقد صاحب النيافة نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، عددًا من منازل شعب الرعية، للتقرب من أسر شعبه.

تضمنت الزيارات الرعوية كلمة من نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، للأسر، موكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة بفرح، ورجاء.