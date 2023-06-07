الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم: المحافظة استعدت بشكل جيد لامتحانات الثانوية العامة

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة استعدت بشكل جيد لامتحانات الثانوية العامة، ويتم عقد اجتماعات يومية لمتابعة تجهيز اللجان وتجهيز استراحات المراقبين والآلية التي سيتم بها تسليم أوراق الإجابات والأسئلة واستلامها من الطلاب، ونقلها إلى مقار التصحيح وذلك بالمتابعة مع كافة الجهات المسؤولة.
وأضاف المحافظ، أن هذه السنة في امتحانات الشهاده الثانويه سوف تتواجد سيارة تابعة لمرفق الإسعاف بها طاقم طبي كامل داخل كل مدرسة بها امتحانات نظراً لحصول أي طارئ  لطالب أو طالبه أثناء تأدية الامتحانات.

وكان قد أصدر الدكتور أحمد الأنصاري  قرارًا بإلغاء جميع الأسواق بالطرق والشوارع المؤدية إلى لجان الامتحانات بجميع قرى ومراكز المحافظة؛ بهدف توفير السيولة المرورية وعدم إعاقة الطلاب عن الوصول إلى لجان الامتحانات فى المواعيد المقررة، موجهًا رؤساء المدن بمتابعة تنفيذ القرار. كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخطار إدارة المواقف والنقل الجماعي، بمقار لجان الثانوية العام بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق مع مدير إدارة الأزمات والطوارئ، لتوفير وسائل انتقال آمنة ومريحة للطلاب إلى لجان الامتحانات.

وكانت قد أعلنت محافظة الفيوم عن إجراء عدد من التحويلات المرورية لخطوط السير بشارع الورشة ومنطقة ميدان قارون "السواقي" بمدينة الفيوم، تزامناً مع بدء أعمال تطوير عدد من المحاور المرورية بالطرق الرئيسية، والميادين، والشوارع الحيوية بالمدينة؛ بهدف فك الاختناقات وتكدس السيارات، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين.

سيارة إسعاف مدرسة لجان امتحانات الثانوية العامة الفيوم

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