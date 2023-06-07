ورشة لتعليم كيفية إعادة تدوير خامات البيئة بـ"ثقافة الإسماعيلية"

نظم قسم الفنون التشكيلية بفرع ثقافة الإسماعيلية ورشة إعادة تدوير خامات البيئة ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

حيث تضمنت الورشة شرح كيفية تدوير الخامات حيت يتم عملية إعادة تصنيع واستخدام الخامات المستهلكة إلى اشغال فنيه جميله مثل تابلوهات من الكرتون وعلب الكانز وخامات والخيش.

كما شملت الورشة تعريف الورشة ماهي الخامات البيئة المستهلكة هي المواد التي يستخدمها الإنسان والتي تلقى في النهاية وتتحول النفايات وبالتالي تصبح حملا ضخما ضارا بالبيئو ومن هنا من خلال أفكار بسيطة تتحول هذه النفايات الى اشغال فنية جميلة، مثل صناعة الأزهار من ورق الكرتون وعمل تابلوهات من قماش الخيش وتزينها ببعض الاكسسوارات البيسطة وعمل المجسمات الفنيه من كرتون البيض. ورشه إعادة وتدوير الخامات المستهلكة بمشاركة عدد من مختلف الأعمار من رواد مرسم الفنون التشكيلية.

فبما تستمر انشطة فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، اشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

كما شهد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لتكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة لهذا العام، والتي شملت تكريم ٢٣ طالبًا وطالبة، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعدد من القيادات التعليمية.

وأشاد المحافظ بجهود ودور أسر وأولياء أمور الطلاب المتفوقين في صناعة نجاح وتفوق أبنائهم تقديرًا ودور الأسرة العظيم في إعداد جيل جديد من المتفوقين.

كما أعرب المحافظ عن بالغ سعادته بتكريم المتفوقين من أبناء الإسماعيلية، مؤكدًا لهم جميعًا أن هذا النجاح هو بداية المشوار نحو تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء المستقبل وناشدهم بالحفاظ على هذا التفوق والاستمرار في النجاح والتقدم والعمل على دراسة ما يأملون ومواكبة التغييرات السريعة في مجالات العمل المفتوحة أمامهم، فهم أمل مصر وقادتها في المستقبل وصانعو تاريخ هذا البلد.