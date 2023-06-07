ضبط 436 طن قمح محلي داخل نقاط تجميع غير رسمية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر ، وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، عدة حملات بمراكز بإيتاى البارود وأبو حمص وكفر الدوار أسفرت عن ضبط 436 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل نقاط غير رسمية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

أسفرت الحملة عن ضبط 229 طن قمح محلي موسم حصاد 2023 تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية ، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع المحافظة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.