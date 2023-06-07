على متنه 26 سائحًا.. إنقاذ لنش سياحي قبالة سواحل مرسى علم

تمكنت الجهات المختصة من إنقاذ لنش سياحي، صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرضه للغرق قبال سواحل مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

كانت عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا بوصول إشارة استغاثة من لنش سياحي يُدعى "نيو دريم" بتعرضه للغرق قبال سواحل مدينة مرسى علم، حيث يقل على متنه 26 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 5 أفراد طاقم اللنش مصريين.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة المختصة تجاه البلاغ، وتم إنقاذ الأفراد على المركب سواء سائحين أو طاقم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل السائحين إلى أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم.