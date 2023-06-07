مجلس الأمن الروسى يطالب بالإطاحة الكاملة بنظام كييف

أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن اعتقال شخص بتهمة التجسس لصالح مخابرات أوكرانيا شرقي البلاد.

وقال ميدفيديف، في تصريحات صحفية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، قد يبدو أن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد، مشيرا إلى أن روسيا يجب أن توقف هجوم كييف ثم تبدأ هجوما من طرفها.

فيما طالب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه يجب على روسيا أن تشن هجوما للإطاحة الكاملة بنظام كييف.

وتأتي الاتهامات المتبادلة بين الطرفين الروسي والأوكراني بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا أمس مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بعد غرق 2700 منزل جراء التفجير.

وشهد سد “كاخوفكا” الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارًا جزئيًا، وفقد 7 أشخاص على الأقل بسبب الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا.