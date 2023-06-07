الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مجلس الأمن الروسى يطالب بالإطاحة الكاملة بنظام كييف

مجلس الأمن الروسي
مجلس الأمن الروسي

أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن اعتقال شخص بتهمة التجسس لصالح مخابرات أوكرانيا شرقي البلاد.

وقال ميدفيديف، في تصريحات صحفية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الأربعاء، قد يبدو أن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد، مشيرا إلى أن روسيا يجب أن توقف هجوم كييف ثم تبدأ هجوما من طرفها.

فيما طالب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأنه يجب على روسيا أن تشن هجوما للإطاحة الكاملة بنظام كييف.

وتأتي الاتهامات المتبادلة بين الطرفين الروسي والأوكراني بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا أمس مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في المناطق التي تسيطر عليها روسيا بعد غرق 2700 منزل جراء التفجير.

وشهد سد “كاخوفكا” الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارًا جزئيًا، وفقد 7 أشخاص على الأقل بسبب الفيضان بعد استهداف سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا.

كييف مجلس الأمن الروسي الأمن الروسي روسيا مخابرات أوكرانيا أوكرانيا سد “كاخوفكا

الأكثر قراءة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة والرقابة المالية لإجراء بحوث التمويل المستدام

760 ألف طالب بالدبلومات الفنية يواصلون الامتحانات التحريرية اليوم

"أبناء وادي النيل".. 9 سنوات من الدعم المصري للسودان بقيادة السيسي

وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بمطروح

"الإسكان" تتابع تحديات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"