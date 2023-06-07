الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية السودانية: اقتحام سفارة فلسطين بالخرطوم انتهاك صارخ للقانون الدولى

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، اقتحام مجموعات مسلحة منزل ومقر سفارة دولة فلسطين في الخرطوم.

وأكدت الخارجية السودانية في بيان صحفي، أن هذا العمل انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية عن البيان.

وتجددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أم درمان والعاصمة الخرطوم اليوم، وانتشرت حالات النهب والسرقة بالتزامن مع الاشتباكات بين الطرفين.

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البشير دهب لـ"الدستور": المبادرة القطرية المصرية بشأن السودان تدعم إنهاء الحرب

البرلمان العربى يدين اقتحام سفارة فلسطين فى الخرطوم

وأمس الثلاثاء، أدان البرلمان العربى اقتحام سفارة فلسطين، ومقر إقامة السفير في العاصمة السودانية الخرطوم، معتبرًا أن هذه الاقتحامات والتعديات انتهاك جسيم لسيادة الدول واعتداء على مقراتها الرسمية، وتمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الدبلوماسية.

ودعا البرلمان العربي الأطراف السودانية للوقف الفوري للصراع، ووقف إطلاق النار والالتزام بقرارات القمة العربية الأخيرة بجدة والتوصل إلى حل سياسي وتغليب لغة الحوار للخروج من الأزمة الراهنة، والحفاظ على وحدة وسيادة السودان.

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