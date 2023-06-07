المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية: لا شكاوى من امتحان الثانوية لمادة الجبر والهندسة الفراغية

أدى طلاب القسم العلمي بالشهادة الأزهرية بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، في خامس أيام امتحانات الدور الأول، والتي انطلقت السبت الماضي، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، قام الدكتور أحمد بيومى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية وتفقد لجنة مجمع أبوراجح بمدينة أبوصوير والتابعة لإدارة أبوصوير التعليمية الأزهرية، وتضم لجنتى بنين أبوراجح وفتيات أبوخروع القسم العلمى فقط، وتأكد من أسئلة الامتحان من واقع المنهج الدراسى، أنه لم ترد أي شكاوى من امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية.



وصرح رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية بأن جميع مديرى المراحل التعليمية والموجهون العموم يتابعون الامتحانات بجميع اللجان على مستوى المحافظة أولًا بأول، لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب والملاحظين طبقًا لتوجيهات وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد.

وأشار "بيومى" إلى أن جميع اللجان تسير في هدوء تام حتى الآن سواء فيما يخص امتحانات طلاب العلمي، مشددًا على أنه لم ترد أي شكاوى من صعوبة الأسئلة أو ورود جزئيات من خارج المنهج. رافق فضيلته خلال الزيارة عبدالحميد حسن، مدير إدارة الأمن بالمنطقة، ومحمد شومان، المسئول الإعلامى لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بالمنطقة.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد أنهت كل استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، والتي تشمل توفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب بجانب تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة والإجراءات الإدارية اللازمة.

وأوضح "بيومى" أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن.

وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية إلى أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة.