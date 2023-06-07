"تعاونيات الإسكان" تطرح 361 وحدة سكنية فى عدة مدن جديدة

أكد المهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الهيئة ستطرح 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعاتها (لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان).

وأوضح البارودي، في بيان للهيئة اليوم، أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ10 سنوات، على أن يكون التسليم في يوليو 2024، مشيرا إلى أنه في حالة السداد بالكامل "كاش" يتم خصم 20% من ثمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية وكل الشروط نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيه، وذلك اعتباراً من يوم 12 يونيو وحتى يوم 27 يونيو الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي (3 شارع سمير عبد الرءوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر).

ولفت إلى أنه سيتم الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو المقبل، ومشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم 3 سبتمبر 2023، بينما القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم 6 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم 11 سبتمبر 2023، بينما سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم 14 سبتمبر 2023، بحيث تجري قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.

كانت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان قد حددت أرقاما هاتفية للاستعلام والاستفسار: "22724898 – 22724897".