كواليس زيارة مطران جنوب الولايات المتحدة إلى إيبارشية سمالوط

شهدت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، استقبال عدد من أساقفة ألكن القبطية الأرثوذكسية وذلك عقب انتهاء فعاليات المجمع المقدس الجمعة الماضية.

إذ شهدت باستقبال نيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف مطران جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ووفد من خدام إيبارشيتة وقام الأنبا بڤنوتيوس مطران سمالوط باستقبال صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا يوسف مطران جنوب الولايات المتحدة الأمريكية مع مجموعة من أبنائه الخدام بخدمة(HOPE) في زيارة لإيبارشية سمالوط.



بدأت الزيارة صباح السبت بحضور نيافة الأنبا يوسف الاجتماع الشهري المعتاد للآباء الكهنة والذي تكلم فيه نيافته عن (الخدمة بضمير صالح) عقب ذلك اصطحبه نيافة الأنبا بڤنوتيوس في جولة لأنشطة المطرانية.



بدأها بمجمع مدارس العهد الجديد الخاصة للغات والأنشطة المتنوعة الملحقة بكاتدرائية المسيح مخلص العالم وكنيسة البشيرين الأربعة أسفلها.



كما زارا معا مستشفى الراعي الصالح بأقسامها المتعددة والتي تشمل جميع التخصصات بعدها تمت زيارة كاتدرائية شهداء الإيمان بقرية الشهداء (العور)، حيث مزار الشهداء الأبرار (شهداء مصر بليبيا) مستعرضاً المتحف الخاص بمتعلقاتهم والبانوراما التي تحكي قصة استشهادهم.



وبعد العودة إلى المطرانية، كان لنيافة الأنبا بڤنوتيوس لقاءاً روحياً مع مجموعة الخدام المرافقين لنيافة الأنبا يوسف (خدمة HOPE ) وكان لقاءاً ودياً للغاية.



أعربوا فيه عن إعجابهم بكمّ الأنشطة والخدمات المتنوعة التي شاهدوها والتي جمعت بين جمال المباني وكفاءة الأداء على حد قولهم، واصفين إياها بالسبّاقة وذات رؤية تنموية شاملة.



وفي المساء قام نيافة الأنبا يوسف بترأس خدمة صلاة رفع بخور عشية عيد حلول الروح القدس ثم ألقى عظة روحية على الشعب تكلم فيها عن ( الروح القدس ودوره في الكنيسة).



عقب ذلك ذهب نيافتة برفقة أبنائه الخدام للمبيت في فندق العائلة المقدسة بدير القديسة العذراء مريم بدير جبل الطير.



وفي صباح الأحد قام نيافته بترأس خدمة قداس عيد ( البنتوقسطي) بالكنيسة الأثرية ذات التاريخ التليد والمغارة الملحقة بها التى آوت إليها العائلة المقدسة فضلاً عن باقي معالم الدير الأثرية.



وقد لاحظوا مدى الاهتمام بالمكان بما يحمله من قيمة تاريخية وكنسية كبيرة خاصةً فندق العائلة المقدسة بموقعة المتميز ومبناه الراقي وما يقدمه من خدمات فندقية عالية المستوى، معتبرين إياه خطوة تشجيعية هامة للسياحة الكنسية جديرة بالتكرار خاصة في الأماكن الأثرية القديمة لما تمثله من عنصر جذب للسياحة الداخلية والخارجية معاً أما مساء الأحد قام نيافتة بترأس خدمة صلاة السجدة بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية بني غني.



وقضى يوم الإثنين كله في زيارة عدد من الأسر التي تقوم مجموعة (HOPE) بمتابعتها مع بعض الحالات الجديدة أما أمس الثلاثاء فقد بدأهُ نيافته بخدمة القداس الإلهي بكنيسة البار الأنبا بولا أول السواح بقرية العمودين متجولاً بعده بعدة زيارات شملت كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بقرية طحا الأعمدة والتي ترجع إلى القرن السابع الميلادي ثم كنيسة الشهيد العظيم أبسخيرون القليني بقرية البيهو ذات التاريخ المشهور.



ثم قام بزيارة مجموعة من الأُسر بقرى الجبل الغربي وقد غادر نيافته ووفد الخدام المرافق له الإيبارشية بعد صلاة القداس الإلهي صباح اليوم الأربعاء 7 يونيو الجاري.. بكنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية بدير جبل الطير جولة واسعة في أنحاء الإيبارشية.