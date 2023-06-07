نجل الفنان علي الشريف يروي بداية والده الفنية من السجن

استضاف برنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "TEN"، نجل الفنان الراحل علي الشريف، للحديث والده وقصة سجنه.

وقال حسن الشريف، ابن الفنان الراحل، إن مسيرة والده الفنية بدأت خلال سنوات حبسه، لافتًا إلى أن والده دخل سجن الواحات، الذي كانت تُترك أبوابه مفتوحة، باعتبار أن من يحاول الهروب سيخرج للصحراء، وبالتالي يتم التهامه في الصحراء أو يتوه فيها.

وكشف أن خلال فترة حبسه، كان والده برفقته عدد من الأدباء والمثقفين والفنانين، وقرروا إنشاء مسرح أثناء حبسهم، وتقديم أعمال مسرحية، موضحًا أنه نظرًَا لطبيعة السجن للرجال فقط، فقد قرر والده أن يجسد دور سيدة في المسرحية، ومن هنا ظهرت قدراته التمثيلية.

وعن بداية عمله في المجال الفني، قال "الشريف" ابن الفنان الراحل، إن السيناريست حسن فؤاد، كان في تلك الفترة يعمل على كتابة سيناريو فيلم "الأرض"، وعرضه على المخرج يوسف شاهين، مشيرًا إلى أن "شاهين"، كان حدد كل الشخصيات المناسبة للعمل، باستثناء شخصية "دياب"، فاقترح فؤاد، اسم علي الشريف، بعدما لامس قدراته الفنية، حتى اجتمعا وأبلغوه أنه سيقدم شخصية "دياب" في فيلم "الأرض".