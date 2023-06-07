الأربعاء.. رئيس الإنجيلية يفتتح لقاء الحوار العربى الأوروبى

يفتتح الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لقاء الحوار العربي – الأوروبي، وسيتم عقده يومي الأربعاء والجمعة 14، 16 يونيو 2023 بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على أن يبدأ المؤتمر يوم الأربعاء 14 يونيو في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويعقد اللقاء بحضور لفيف من المفكرين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقادة الدينيين والإعلاميين والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وكان قد استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بجمهورية مصر العربية.

ورحب رئيس الإنجيلية بالسفير الألماني، وقدم عرضًا سريعا لنشاط الطائفة الإنجيلية من خلال 1500 كنيسة محلية في جميع محافظات الجمهورية، من افتتاح وتجديد كنائس، ورسامة وتنصيب قسوس وشيوخ جدد، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أحدث نشاطات وحدات وقطاعات الهيئة المختلفة، ودورها في حوار الثقافات على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، بجانب مشاركتها في جميع المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "نسهم بكل طاقتنا وخبراتنا الطويلة في خدمة المصريين، ونعتز بالعمل مع التحالف الوطني، كما أن الدولة المصرية تقوم بدور ضخم وجاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة".

من جانبه، أشاد فرانك هارتمان بدور الهيئة الإنجيلية ونشاطها التنموي المميز في خدمة المصريين في عدد من المجالات الهامة، كما أكد السفير الألماني "أن الدولة المصرية تعمل بجهد واضح في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".

