«زراعة الإسماعيلية» تكشف طرق حماية محصول المانجو من موجة الطقس السييء

أصدرت مديرية الزراعة في الإسماعيلية، بيانا حذرت خلاله مزارعي المانجو من موجة الطقس السئ المحتملة والتي من الموقع أن تضرب مصر خلال ساعات ، وقد تضر بالمحاصيل.

وقالت إدارة الإرشاد الزراعى في المديرية الزراعة، إن البلاد ستشهد خلال ساعات، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة، مصحوبا برياح محملة بالاتربة مما يؤثر على المزروعات، وخاصة محصول المانجو.

وناشدت إدارة الإرشاد بقيادة المهندس أحمد البعلى مدير عام الادارة مزارعي المانجو بضرورة العمل على حماية محاصيلهم عن طريق اتباع عدد من الإرشادات لتحسين الحالة الفسيولوجية لأشجار المانجو والتي تتمثل في : ضرورة رش الأشجار بالاحماض الأمينية و محفزات النمو والعناصر الصغرى، و الإهتمام بالإنتظام فى عملية الرى على فترات متقاربة و أن يكون الرى على الحامى و تجنب الرى و الرش وقت الظهيرة، و إيقاف التسميد الأزوتى فى هذه الفترة و الإكتفاء بالتسميد البوتاسي و الفسفورى، مع ضرورة الرش بسيليكات البوتاسيوم لتقليل الإجهاد الحرارى.

بالاضافة إلى ضرورة المعاملة بالرش الوقائي ضد المن و التربس و العنكبوت الأحمر و البياض الدقيقى و الأكاروسات نظراً لملائمة هذه الظروف لإنتشارها.



ومن جهة أخرى، عقدت مديرية الزراعة، عددا من الندوات الزراعية والحقلية لمتابعة الزراعات في مراكز المحافظة، وعاينت لجان الزراعة محصول المانجو لرصد الآثار الناجمة عن موجه الطقس السئ السابقة، وتبين أن هناك تضررا في المحصول بنسبة 10% خاصة الأصناف المحلية.