أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات البنك الأهلي وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 30.88 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ما بين 4 و9 قروش شراء وبيعا في البنوك.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 32.84 جنيه للشراء، و33.02 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية 32.96 جنيه للشراء، و33.13 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه 32.96 جنيه للشراء، و33.07 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني، تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني 38.17 جنيه للشراء، و38.37 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الإسترليني 38.30 جنيه للشراء، و38.49 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 38.27 جنيه للشراء، و38.40 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي، نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي، سجل 99.33 جنيه للشراء، و100.39 جنيه للبيع.