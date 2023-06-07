الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: وفد وزاري يزور أسبانيا لتبادل الخبرات في مجال تقديم الرعاية الصحية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت وزارة الصحة والسكان، في تنظيم جولة دراسية لوفد من وزارتيّ الصحة والسكان، والداخلية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، في دولة أسبانيا، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ROMENA.

تأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالعمل على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لكل فئات المجتمع، والتعاون مع مختلف القطاعات، والوزارات المعنية بتقديم هذه الخدمات في مختلف الجهات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تهدف إلى تبادل الخبرات الاستراتيجية والتنفيذية في مجال تقديم الرعاية الصحية داخل السجون ومراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تتميز بها دولة أسبانيا، خاصة في مجال علاج الإدمان، والصحة النفسية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

وأضاف «عبدالغفار» أن هذه الجولة الدراسية تأتي استمرارًَا للتعاون المثمر بين وزارتيّ الصحة والسكان، والداخلية، وتعد بداية لتوسيع التعاون في تقديم خدمات الصحة النفسية وعلاج مرضى الإدمان من نزلاء السجون، ومراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوفد عقد عدة اجتماعات مع المدير العام، ونائب مدير عام السجون الإسبانية، لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالممارسات الناجحة المطبقة في السجون الإسبانية وأنظمة المجتمع، لا سيما في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، مضيفًا أن برنامج الجولة تثمن يتضمن زيارات ميدانية لعدد من السجون، وعدد من المنشآت العلاجية في دولة أسبانيا.

ضم وفد وزارة الصحة والسكان، كلا من الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور حازم الفيل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، والدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، والدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتورة راغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وزير الصحة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات وفد وزارى الرعاية الصحية تبادل الخبرات الرعاية الصحية المقدمة

الأكثر قراءة

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "خلية داعش ليبيا"

تموين الدقهلية تحيل 92 محضرًا للنيابة العامة

غرق طفل داخل ترعة بسوهاج

السبكى: 7 مليارات و605 ملايين جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

صحيفة إسبانية تدعو لزيارة مصر: بلد جميل يتميز بالتاريخ العريق وملئ بالكنوز

العراق يعلن قتل 4 إرهابيين بينهم والي شمال العاصمة في الطارمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية!

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"