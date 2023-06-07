الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بمطروح

وزير الري
وزير الري

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ بمحافظة مطروح.

وصرح الدكتور سويلم بأنه تم نهو تنفيذ مشروع "حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح" (المرحلة الثانية) تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بالساحل الشمالى الغربى بمطروح التابعة للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

وأوضح أن مشروع حماية خليج مرسي مطروح - بمرحلتيه الأولى والثانية - يهدف لحماية وتطوير الشاطئ الجنوبي لخليج مدينة مرسي مطروح بطول حوالي ١٤٠٠ متر بعد تعرضه خلال الأعوام السابقة لعوامل النحر الشديد بسبب شدة الأمواج والتغيرات المناخية والتي تسببت في فقدان المنطقة الشاطئية و تعرض بعض مناطق الكورنيش والإستثمارات الواقعة خلفه للخطر ، كما يهدف لإضافة بعد تنموي جديد يكمن فى استغلال المساحات أعلى الرؤوس بما يحقق توفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

المشروع عبارة عن إنشاء رأس حجرية بطول حوالي ١١٥ متر، تشمل بلاطات خرسانية بمساحة حوالي ٧٥٠  متر مربع ، ويأتي هذا المشروع إستكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع والتي تم خلالها إنشاء عدد (٥) رؤوس بحرية بأطوال ٧٠ متر ومسافات بينية ٢٠٠ متر تقريباً.

وأضاف سويلم أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة مطروح والتي كان لها أثر كبير في حماية شواطئ مدينة مرسى مطروح ومنطقة الأبيض غرب المدينة من تأثيرات التغيرات المناخية، والمساهمة في تنمية المدينة سياحياً من خلال تطوير شواطئها، موضحاً أنه بالإضافة لمشروع حماية شاطئ خليج مطروح فإنه قد تم نهو المرحلة الأولى من مشروع حماية شاطيء الأبيض لحماية واجهة ساحلية بطول ١٥٠٠ متر من النحر من خلال تنفيذ عدد خمسة رؤوس بحرية بأطوال متدرجة من ٥٥ - ٧٠ متر ومسافات بينية ٣٠٠ متر ، ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لحماية واجهة ساحلية بطول ٤٠٠٠ متر من النحر بإنشاء عدد (٢٠) رأس حجرية عمودية على خط الشاطئ على مسافات بينية تتراوح من ٢٠٠ - ٤٠٠ متر.

الجدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والإستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالى ١٤٤ كيلومتر.

أعمال حماية الشواطئ التغيرات المناخ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم المرحلة الثانية التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "خلية داعش ليبيا"

تموين الدقهلية تحيل 92 محضرًا للنيابة العامة

غرق طفل داخل ترعة بسوهاج

السبكى: 7 مليارات و605 ملايين جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

صحيفة إسبانية تدعو لزيارة مصر: بلد جميل يتميز بالتاريخ العريق وملئ بالكنوز

العراق يعلن قتل 4 إرهابيين بينهم والي شمال العاصمة في الطارمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية!

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"