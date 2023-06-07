الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

760 ألف طالب بالدبلومات الفنية يواصلون الامتحانات التحريرية اليوم

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

يستكمل مايقرب من 760 ألف طالب وطالبة، اليوم الأربعاء، امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي) التحريرية، للعام الدراسي الجاري 2022 - 2023، بالإضافة إلى 1788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في 2550 لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات غدا الخميس الموافق 8-6-2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة 16-6-2023.

وبدأت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، أمس الأول السبت، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وصرّح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

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