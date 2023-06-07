الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يلتقي المرشح لرئاسة المنظمة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور جيان باسكال، المرشح لرئاسة المنظمة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، بحضور الوفد المصرى المرافق للوزير، والسفير وائل نصر الدين، سفير مصر في كينيا، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة مراعاة اختلاف الخصائص الخاصة بالدول، والتي ترتبط بالقضايا الأخرى المتعلقة بندرة المياه والتصحر والاحتباس الحراري، وكيف يمكن للدول والمنظمات الدولية التعاون في هذا الصدد، مؤكداً أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات تغير المناخ، وضرورة تبني استراتيجيات مستدامة لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية لعام 2030.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مصر تعمل على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات في مجال حماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين جودة الهواء.

من جهته، أشاد الدكتور جيان باسكال، بالجهود المبذولة من قبل مصر في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

من الجدير بالذكر أن الدورة الثانية من الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تقام في الفترة من ٥-٩ يونيو الجاري، في نيروبي، بدولة كينيا، وتجمع العديد من مسئولى الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة في ظل الازمات العالمية.

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