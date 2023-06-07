"ثيؤدوروس" يترأس القداس الإلهي بحضور اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي

ترأس البابا ثيؤدوروس الثاني الاحتفال بصلاة القداس الإلهي البطريركي في دير القديس سابا البطريركي المقدس بالإسكندرية، أمس بحضور المشاركون في أعمال اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية التي عقدت في المدينة العظيمة مع رئيس كنيسة العرش الثاني الأرثوذكسي.

شارك في القداس الإلهي من المشاركين في الحوار من جانب الكنيسة الأرثوذكسية الرومية أصحاب السيادة: أيوب مطران بيسيدية (البطريركية المسكونية)، وماكسيموس مطران سيليفريا (البطريركية المسكونية)، جيناديوس مطران بوتسوانا، وبتروس مطران أكرا (بطريركية الإسكندرية)، نكتاريوس مطران أنثيدونوس (بطريركية القدس)، يوسف مطران أوروبا الغربية والجنوبية (بطريركية رومانيا)، باسيل مطران كونستانتيا وفاماغوستا (كنيسة قبرص)، خريسوستوموس مطران ميسينيا (كنيسة اليونان)، يوانيس مطران كورتشي (كنيسة ألبانيا)، جورجيوس مطران من ميشالوبوليوس وكاسوفيا (كنيسة جمهورية التشيك وسلوفاكيا) ثيودورس مطران أخالشيخي (بطريركية جورجيا).

وحضر القداس الإلهي من بطريركية الإسكتدرية أصحاب السيادة: جبرائيل مطران ليونتوبوليس والمفوض البطريركي العام، جورجيوس مطران غينيا والمُعْتَمَد البطريركي في أثينا، نيقوديموس مطران ممفيس والوكيل البطريركي في القاهرة، بندليمون مطران نفكراتوس وسكرتير المجمع المقدس والمقدس، ناركيسوس مطران بيلوسيو والوكيل البطريركي في الإسكندرية، وجرمانوس مطران دامياطا ورئيس دير البطريركية القديس سابا البطريركي المقدس في الإسكندرية.

كما حضر القداس الإلهي من المشاركين في الحوار من جانب كنيسة روما الكاثوليكية صاحب السيادة جوزيف الكاردينال توبين رئيس أساقفة نيوارك- بالولايات المتحدة الأمريكية، كلاوديو غوغروتي رئيس أساقفة رافيلو- إيطاليا- ورئيس اللجنة البابوية للكنائس الشرقية، نيكولا تيفينين القاصد الرسولي إلى مصر، رولان مينراث رئيس أساقفة ديجون- فرنسا، برونو فورتيه رئيس أساقفة كييتي- إيطاليا، بريان فاريل أسقف أبيتين- إيطاليا- وأمين اللجنة البابوية لوحدة المسيحيين، تشارلز موريرود أسقف لوزان- سويسرا، كرزيستوف نيتكيفيتش أسقف ساندوميرز- بولندا، والأسقف كلاوديو النائب الرسولي لمصر.

في نهاية القداس الإلهي أقيمت خدمة السجدة المقدسة الخاصة بعيد العنصرة.

بعد ذلك استقبل البابا ثيودروس في قاعة العرش البطريركي بالدير أعضاء اللجنة اللاهوتية الدولية للحوار وجميع الحاضرين.

وأخيرا، أقامت الجميعة اليونانية بالإسكندرية مأدبة غداء رسمية على شرف الجمعية وأعضاء اللجنة اللاهوتية الدولية المشتركة في مقرها، حضر الفعاليات المذكورة أعلاه القنصل العام اليوناني بالإسكندرية أثناسيوس كوتسيونيس، ورئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية أندرياس فافياديس، ورؤساء المنظمات والجمعيات والجمعيات اليونانية التاريخية في نيلوخورا، ورجال الدين في أبرشية الإسكندرية، إلخ.