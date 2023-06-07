بابا الروم الأرثوذكس للكنيسة الكاثوليكية الغربية: أرض النيل هي مهد المسيحية

شارك البابا والبطريرك ثيودورس الثاني، بالحضور في فعاليات اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية، في يوم الخمسين بدير القديس سابا البطريركي في الإسكندرية.

وقال في خطابه: “ثمر الروح هو المحبة، الفرح، السلام، طول الأناة، اللطف، الصلاح، الإيمان، الوداعة، ضبط النفس، كما يعلمنا الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية، مع ثمر الروح القدس الحلو والبسيط هذا، أن نتذوق معًا اليوم فرح يوم الخمسين”.

تابع: "جمعتنا نعمة الروح القدس هنا في الأوقات السعيدة! لقد أوصلتنا نعمة الروح القدس إلى الكاتدرائية المشيخية للرسول المقدس مرقص الإنجيلي، وقد دعانا اليوم كحاملين وحراس للإرث الرسولي الثابت للسنوات المسيحية الأولى للالتقاء وتوحيد صلواتنا "من أجل سلام كل العالم، وثبات كنائس الله المقدسة ووحدة الجميع".

واستطرد: “الإخوة ممثلي كنائسنا المقدسة، الأرثوذكسية والكاثوليكية، لقد أتيتم إلى الإسكندرية، مدينة مصر العظيمة، حاملين حب كنائسكم المحلية في القارة التي تعتبر المنار وحاملها ثاني الإنجيليين، من مصر وليبيا إلى أقصى جنوب الأرض الأفريقية، لقد أتيتم إلى أرض النيل، مهد المسيحية وخالقة اللاهوت الذي قاد المجتمع الكنسي تحت السماء إلى طريق الحقيقة”.

تابع: “أرحب بكم كخليفة لباباوات وبطاركة الآباء العظماء ومعلمي الإيمان رؤساء الأساقفة والباباوات القديسين، الذين أعلنوا قداسة عرش الإسكندرية الرسولي والبطريركي، من علماء اللاهوت الجليل وأركان إيماننا أثناسيوس الكبير وكيرلس، الشهيد بروتريوس، رائد الحب يوحنا الرحيم والعديد من الأساقفة والباباوات الآخرين، أولئك الذين اعتنقوا اللاهوت بشكل قاطع ووعظوا واستشهدوا من القرون القاسية للهرطقات والغزو العربي حتى العصر الحديث، نرحب بكم في أرض النيل المقدسة، التي عززت مدرستها العالمية الشهيرة في الإسكندرية ببانتينوس وكليمندوس وهيرجينيس الصلة بين الإيمان المسيحي والفلسفة اليونانية. في حين أن الصحاري الشاسعة ولدت النسك، وشكل الزهد السماوي للرهبنة وقواعدها، من خلال الكفاح الروحي لباخوميوس الكبير، أنطونيوس الكبير، القديس مكاريوس، القديسة مريم المصرية، بالإضافة إلى جيش لا حصر له من الرهبان القديسين، رجالًا ونساء".

أرحب بكم بصفتي "أبو الآباء وراعي الرعاة ورئيس الرؤساء"- وفقًا للقب البطريركي الذي نشأت عليه كنيسة الإسكندرية- من أفريقيا التي طالت معاناتها. في "قارة المستقبل"- كما وصفها أبونا الروحي وسلفنا بارثينيوس الثالث أفريقيا نبويًا، ورئيس مجلس الكنائس العالمي، وكمبادر لـ"حوار المحبة" بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية- يوجه القطيع أنظاره إلى المركز المقدس في الإسكندرية، متوقعا منا أن نقوده في البرية للخلاص. الحشد المحلي متعطش للمسيح ومتعطش للبر، لكنهم أيضًا تحت تصرف عدد لا يحصى من الحماة الجدد الذين هم أنبياء كذبة مزيفون و"كاريزميون"، "ذئاب خطيرة، لا تحفظ القطيع".

نرحب بكم في مصر تقية (التي تتقي) الله، المكان الذي وفر الأمان من هيرودس الملطخ بالدماء للرب الرضيع وزعيم السلام، حامل السلام والعمل الخيري والمحبة، نحن على يقين من أن هذا السلام سيحكم دائمًا، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون المحب، علاقات عروشنا الرسوليين. ولكن أيضا العلاقات بين الكنائس بشكل عام.

إننا نمر اليوم بفترة انتقالية متطرفة. إن العنف والحرب، والفقر والبؤس، والتغير المناخي، وقضية اللاجئين، وحماية حقوق الإنسان وعدم المساواة الاجتماعية، وحماية الطفولة والمرأة، والأصولية الدينية المتنامية، وأزمة المبادىء والقيم، تدفع الإنسان إلى اليأس.

لذلك، فالطريق هو طريق ذو اتجاه واحد للنضال المشترك بيننا جميعا، وبشكل أساسي مع الرتب الروحية، من أجل تعزيز الوحدة والتضامن والأخوة، مدركين أن حياة الله هي حياتنا، الكنيسة هي ثورة كبيرة في مجالات العلاقات الإنسانية، وحماية قداسة الإنسان وسلامته وجماله وإعلان مصيره الأبدي في المسيح.

في هذه اللحظة بالذات، تقدم كنيسة المسيح للعالم شهادة لوجود الله الحي ورجاء مجيء ملكوته في التاريخ.

في ظل الظروف الراهنة، فإن عمل اللجنة الدولية المشتركة للحوار بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، التي تجتمع لأول مرة في كاتدرائية عرشنا القديم والرسولي، هو بلا شك مَعْلَم بارز في التاريخ وفصل قيم في حياة الكنيستين ومسارهما المستقبلي.

وهذا الفصل هو بالفعل تحت تصرفنا وينتظر استخدامنا، وهو عموما تحت تصرف المسيحية في خدمة مثال الوحدة، كما يتم تقديمه كنسيًا ووجوديًا في عيد اليوم الرسمي لظهور كنيسة المسيح، البداية في عيد الخمسين.

من المسلم به عالميًا أن الحوار اللاهوتي يحتاج إلى تنمية وتقدم ومثمر على جميع المستويات بأمانة واحترام متبادل. بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، فإن الاتصالات والمحادثات والتفاهمات، وبكلمة واحدة "الحوار"، هي أعمال متداخله مع كيانها.

لقد أظهر لنا مسار الحوار اللاهوتي للكنيسة حتى الآن أنه من أجل تطوير الحوار، يجب تهيئة ظروف الثقة المتبادلة والإرادة الحسنة. شروط الحرية والحب، كميتين مهمتين جدًا.

كما أن الإنجازات اللاهوتية حتى الآن تذكرنا بالتأكيد بالواجب والمسؤولية لمواصلة تعزيز عمل الوحدة، وتقوية الأمل في أنه "على شكل ألسنة من النار أرسلت الروح القدس من السماء" فإن رب التاريخ سيبارك جهودنا.

وأخيرا، يجب ألا ننسى أن أمامنا قرونا من المسافة لنقطعها من خلال العمل المنهجي، ولتبديد الأحكام المسبقة والتعلم بتواضع من أخطاء الماضي.

نشكر الله الثالوث لأنه مكننا اليوم من الالتقاء والمشاركة في مأدبة الإيمان الروحية هذه وهذا الحب الناتج عنها.

نستقبل في الرب الإخوة القادمون الكرادلة والكهنة والكهنة واللاهوتيون، ومن أجلهم نحيي أخويًا قداسة رئيس أساقفة روما المشيخية البابا السيد فرانسيس، قداسة رئيس أساقفة القسطنطينية وروما الجديدة والبطريرك المسكوني برتلماوس، ورؤساء الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية الموقرين. مصلين بحرارة للرب يسوع المسيح، مخلصنا وفادينا، أن يسهر على كرمه.