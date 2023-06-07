البابا ثيودروس يسلم أجزاء من رفات جبرائيل وكيرميدوليس للتشيك وسلوفاكيا

سلم البابا ثيودورس الثاني إلى المتروبوليت جورجيوس ميخالوبوليس رئيس الكنيسة المستقلة في جمهورية التشيك وسلوفاكيا، أجزاء من الرفات المقدسة للشهيدين الجديدين المجيدين جبرائيل وكيرميدوليس، الموجودة في دير القديس جاورجيوس (مار جرجس) البطريركي في مصر القديمة- القاهرة، بناء على طلب ميخالوبوليس.

وخلال حفل التسليم الذي أقيم في كنيسة القديس ثيودورويس التيروني المقدسة في المقر البطريركي بالإسكندرية، أعرب المتروبوليت جورجيوس عن فرحه بنقل نعمة الشهداء الجدد القديسين من خلال رفاتهم المقدسة إلى سلوفاكيا، متمنيًا أن "تشكل هذه "حلقة روحية أخرى في وحدة الإيمان التي لا تتزعزع برباط المحبة في المسيح بين كنائسنا".

كما أعرب عن امتنانه وثنائه لرئيس دير البطريركية مار جرجس بالقاهرة، الأرشمندريت داماسكينوس الأزرعي ، الذي يعمل باستمرار في الكشف عن الشهيدين الجديدين للأرثوذكسية السماوية.

ولدى تسلمه الرفات المقدسة، أعرب رئيس كنيسة التشيك وسلوفاكيا المستقلة عن مشاعره، قائلا، من بين أمور أخرى:"إنه حدث مهم للغاية أن نتلقى هذه البركة من أيدي رئيس الكنيسة المشيخية في الإسكندرية، وكنيسة الرسول المقدس والإنجيلي مرقسص، والآباء والمعلمين السكندريين المقدسين والقديس يوحنا الرحيم، راعي كنيستنا المتروبوليتان المقدسة في كوشيتسه، سلوفاكيا. لنقله إلى بلدي وإلى المطران المقدس، الذي سيكون طاقمه الشبيه بالمسيح والخير دائما الاحترام والامتنان والمحبة لبطريركية العرش الثانية القديمة وبطريركها البابا ثيودورس".