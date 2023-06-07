الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التضامن: تدريب 550 ألف شاب وفتاة على برنامج مودة

راندا فارس
راندا فارس

قالت الدكتورة راندا فارس، مدير برنامج مودة، إن المشروع يعمل للحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وثقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على المودة.

وأضافت لـ"الدستور"، أن عدد المترددين على منصة "مودة" الإلكترونية تخطى 4.6 مليون شاب وفتاة وتم ترجمة المحتوى للغة الإشارة الرقمية.

وأوضحت أن المشروع قام بتدريب 550 ألف شاب وفتاة من طلاب الجامعات الحكومية، والمعاهد العليا والمتوسطة، وشباب وفتيات من المخطوبين، والمتعافين من الإدمان وأسرهم ومكلفي الخدمة العامة، وأبناء المناطق المطورة، وقرى حياة كريمة، ومعسكرات التجنيد بوزارتي الداخلية والدفاع ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى تدريبات متخصصة للمتعافين من الإدمان وزوجاتهم.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف الشباب من سن 18 إلى 35 عاما على مستوى مختلف محافظات الجمهورية من خلال تنفيذ 14 مبادرة، ويعمل حاليا على وضع تصور لتنفيذ تدريبات متخصصة للمتزوجين حديثاً.

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تدشين المرحلة الثانية لمودة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في انطلاقة جديدة تستهدف 140 قرية على مستوى 20 محافظة.

الدكتورة راندا فارس الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية المتعافين من الادمان

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