البطريرك مار أغناطيوس يونان يستقبل نيافة أمار إيليا إسحق

‏‎ استقبل البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، صاحب النيافة مار إيليا اسحق، أسقف أبرشية بغداد لكنيسة المشرق الآشورية، بمعيّة صاحب النيافة مار إقليميس دانيال كورية مطران أبرشية بيروت للسريان الأرثوذكس، وذلك في مقرّ الكرسي البطريركي في المتحف - بيروت.



حضر اللقاء المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.



خلال اللقاء، رحّب غبطته بضيفيه معربا عن سروره باستقبالهما، محمّلاً كلاً منهما التحيّات والسلام الأخوي إلى صاحبي القداسة مار اغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، ومار آوا الثالث روئيل بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم، ومتناولاً العلاقات الأخوية الطيّبة التي تجمع بين هذه الكنائس الثلاث.



وجرى التطرّق إلى الأوضاع العامّة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيّما في لبنان وسوريا والعراق، وتداعيات الأزمات الراهنة على حياة المؤمنين، لا سيّما هجرة الشباب، وما تقوم به الكنيسة للوقوف إلى جانب أبنائها في هذه الظروف الصعبة.



كما تمّ عرض شؤون مسكونية عامّة، وخاصّةً عمل لجنة التنسيق للقاء بطاركة الكنائس ذات التراث السرياني وروزنامة النشاطات المشتركة للفترة المقبلة.

يذكر أنه كان قد قام غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة إلى بازيليك Notre Dame de Fourvière في مدينة ليون - فرنسا.



رافق غبطتَه في هذه الزيارة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب مجيد عطالله كاهن إرسالية العائلة المقدسة في ليون.



جال غبطته في أرجاء البازيليك الرائعة الجال، وصعد إلى قبّتها العالية، واطّلع على تاريخ هذه البازيليك العريقة.

ورفع غبطته الصلاة من أجل السلام والأمان في بلاد الشرق وعالم الانتشار، لا سيّما من أجل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والحضور المسيحي فيها، وكذلك تحدّيات المؤمنين في فرنسا وبلاد الغرب.