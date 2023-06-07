تقرير: ميسى يقترب من الانتقال إلى إنتر ميامى الأمريكى

تواصل الغموض في الساعات الأخيرة حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم، ووجهته المقبلة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولدى ميسي بالفعل عرضان من الهلال السعودي وفريقه السابق برشلونة الإسباني، حيث يسعى الأخير لعودته الموسم المقبل.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن عن رحيل ليونيل ميسي عن الفريق بنهاية عقده، وسط اهتمام من برشلونة الإسباني، والهلال السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي، بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووسط هذه التكهنات فجرت التقارير الصحفية، اليوم الأربعاء، أن ميسي اقترب من الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك لأسطورة إنجلترا السابق ديفيد بيكهام.

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن ميسي قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، حيث سيجواره زميلاه السابقان في البارسا جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

بينما أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن ميسي استبعد فكرة الانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف.

وكان ميسي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة الإسباني في صيف 2021.

وخلال 74 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان ساهم في 67 هدفًا من خلال إحراز 32 هدفًا وصناعة 35 هدفًا.