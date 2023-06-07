الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ميسى يقترب من الانتقال إلى إنتر ميامى الأمريكى

ميسي
ميسي

تواصل الغموض في الساعات الأخيرة حول مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم، ووجهته المقبلة بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

ولدى ميسي بالفعل عرضان من الهلال السعودي وفريقه السابق برشلونة الإسباني، حيث يسعى الأخير لعودته الموسم المقبل.

 

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن عن رحيل ليونيل ميسي عن الفريق بنهاية عقده، وسط اهتمام من برشلونة الإسباني، والهلال السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي، بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ووسط هذه التكهنات فجرت التقارير الصحفية، اليوم الأربعاء، أن ميسي اقترب من الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك لأسطورة إنجلترا السابق ديفيد بيكهام.

 

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن ميسي قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، حيث سيجواره زميلاه السابقان في البارسا جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

 

بينما أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن ميسي استبعد فكرة الانتقال إلى الهلال السعودي هذا الصيف.

 

وكان ميسي قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر قادمًا من برشلونة الإسباني في صيف 2021.

وخلال 74 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان ساهم في 67 هدفًا من خلال إحراز 32 هدفًا وصناعة 35 هدفًا.

باريس سان جيرمان ميسى ليونيل ميسى إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة اليوم ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

وزير العمل يتلقى تقارير من فريق الوزارة المُشارك بلجان مؤتمر العمل الدولي بجنيف

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "خلية داعش ليبيا"

الرادارات الحديثة تلتقط 2120 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تموين الدقهلية تحيل 92 محضرًا للنيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"