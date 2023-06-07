10 نقاط تلخص جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي
سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال فيديوجراف جاء على النحو التالي:
- تكوين مخزون استراتيجي من القمح وزيادة الحوافز المقدمة للفلاحين.
- توفير 420 نقطة تجميع وسرعة صرف مستحقات المزارعين.
- المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن الحية وزيادة الفول 30% واللحوم 70%.
- زيادة الأسماك إلى 98% مع تحقيق فائض تصديري للخضر والفاكهة.
- زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة.
- تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى
- استهداف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان.
- استهداف زيادة المستودعات الإقليمية والأسواق المركزية.
- استهداف زيادة المعارض الدائمة والمتحركة لتوسيع نطاق التوزيع.
- رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري.