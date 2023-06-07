الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

10 نقاط تلخص جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي

الأمن الغذائي
الأمن الغذائي

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال فيديوجراف جاء على النحو التالي: 

  • تكوين مخزون استراتيجي من القمح وزيادة الحوافز المقدمة للفلاحين.
  • توفير 420 نقطة تجميع وسرعة صرف مستحقات المزارعين.
  • المستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%.
  • تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن الحية وزيادة الفول 30% واللحوم 70%.
  • زيادة الأسماك إلى 98% مع تحقيق فائض تصديري للخضر والفاكهة.
  • زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة.
  • تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى
  • استهداف زيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان.
  • استهداف زيادة المستودعات الإقليمية والأسواق المركزية.
  • استهداف زيادة المعارض الدائمة والمتحركة لتوسيع نطاق التوزيع.
  • رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري.
الأمن الغذائي تحقيق الأمن الغذائي جهود الدولة الإكتفاء الذاتي اكسترا نيوز

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