السبكى: 7 مليارات و605 ملايين جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 9.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد أكثر من 4 ملايين خدمة رعاية صحية أولية، منها 902 ألف خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة، و660 ألف خدمات الأسنان، ومليون خدمة للفحص الطبي المعملي والأشعة، و115 ألف خدمة للإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف السبكى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد بلغ أكثر من 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 9 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهى «النصر التخصصي، السلام بورسعيد، الزهور، الرمد، دار صحة المرأة، ومجمع الشفاء الطبي- ويضم مستشفيي "التضامن، المبرة"، الحياة بورفؤاد، 30يونيو»، منها 1.6 مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، 120 ألف عملية وجراحات متنوعة.

وأعلن عن تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد 672 ألف مواطن حتى الآن، ويبلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 44 منشأة صحية، منها 35 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كل أرجاء وضواحي ببورسعيد.

وأوضح أنه تم اعتماد 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة.

وأفاد بأنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد في يوليو 2019 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال، وشملت أيضًا استحداث تقنية الـPet CT، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات الـTAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB وEVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، واستحداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي كل حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخلها.



وقال إن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد بلغت 7 مليارات و605 ملايين جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية إلى 1.475 مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 5.680 مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في مرحلة التشغيل التجريبي 450 مليون جنيه.