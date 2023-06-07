غرق طفل داخل ترعة بسوهاج

لقي طفل عمره 12 سنة ويقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج مصرعه غرقًا بالترعة الفؤادية دائرة المركز، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، ونقلها للمستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل غرقًا داخل الترعة الفؤادية دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة بغرق شخص بترعة الفؤادية دائرة مركز المنشأة، حيث تبين غرق المدعو "سلام. أ. م. س"؛ 12 سنة، طالب، ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال والده المدعو أحمد. م. س. أ، 63 سنة، عامل زراعي ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية.