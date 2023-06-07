الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحرب تشعل نارها بفيضان جديد والوضع خارج السيطرة بأوكرانيا.. ماذا حدث؟

سد نوفا كاخوفكا،
سد نوفا كاخوفكا،

أعلنت الإدارة العسكرية لخيرسون، أن المياه غمرت أكثر من 1800 منزل على الضفة اليمنى من نهر دنيبرون حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، أن شدة الفيضانات في كاخوفكا آخذة في التناقص لكنها خارج السيطرة.

انهيار جزئي في سد نوفا كاخوفكا

وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا، وفُقد 7 أشخاص على الأقل بسبب الفيضان بعد استهدف سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا.

خيرسون فيضانات الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون روسيا أوكرانيا سد نوفا كاخوفكا

الأكثر قراءة

ارتفاع الحرارة اليوم ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

وزير العمل يتلقى تقارير من فريق الوزارة المُشارك بلجان مؤتمر العمل الدولي بجنيف

الرادارات الحديثة تلتقط 2120 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

اليوم.. استكمال محاكمة متهم في "خلية داعش ليبيا"

الرئيس السيسى يشارك فى أعمال قمة الكوميسا فى زامبيا غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"