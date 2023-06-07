الحرب تشعل نارها بفيضان جديد والوضع خارج السيطرة بأوكرانيا.. ماذا حدث؟

أعلنت الإدارة العسكرية لخيرسون، أن المياه غمرت أكثر من 1800 منزل على الضفة اليمنى من نهر دنيبرون حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، أن شدة الفيضانات في كاخوفكا آخذة في التناقص لكنها خارج السيطرة.

انهيار جزئي في سد نوفا كاخوفكا

وشهد سد نوفا كاخوفكا، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون انهيارا جزئيا، وفُقد 7 أشخاص على الأقل بسبب الفيضان بعد استهدف سد نوفا كاخوفكا بأوكرانيا.