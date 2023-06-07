صحيفة عمانية: التغير المناخى نتيجة ثانوية لعقود من التجاوزات الصناعية والاستهلاكية

رأت صحيفة (عمان) العمانية أن التغير المناخي ما هو إلا نتيجة ثانوية لعقود من التجاوزات الصناعية والاستهلاكية وانبعاثات الغازات الدفيئة واللامبالاة الجماعية للدول الصناعية الكبرى التي تُعلي من شأن المكاسب الاقتصادية قصيرة الأجل على سلامة كوكبنا طويلة الأجل.

وأكدت الصحيفة- في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "معًا نواجه إعصار التحولات المناخية"- ضرورة ألا ننظر للقضية ببساطة، فالتغيير المناخي ليس مجرد تنبؤ بما يمكن أن يكون عليه الحال غدًا، مشيرة إلى أن هذه القوة الطبيعية التي تضرب الكثير من دول العالم هي انعكاس للعبث والتلوث الذي تسبب به الإنسان طوال العقود الطويلة الماضية.

وكتبت "عمان": "إننا اليوم في أمَسّ الحاجة إلى بناء وعي حقيقي من أجل فهم العواقب الوخيمة التي تحيط بنا وبمستقبلنا نتيجة عدم فهمنا وتقديرنا لخطر التغيرات المناخية"، مضيفة أن الدول تحتاج إلى التزام أكبر باتفاق باريس لكن الكلمات وحدها لا تكفي والعالم في حاجة إلى إجراءات حاسمة تنفذ في الوقت المناسب، كما أنه على الدول الاقتصادية التي أسهمت إسهامًا كبيرًا في مشكلة المناخ تحمل مسئولية أكبر في معالجة المشكلة، لا يجب عليهم إزالة الكربون من اقتصاداتهم فقط، بل يجب عليهم أيضًا مساعدة البلدان النامية في الانتقال نحو مسارات تنمية أنظف وأكثر إخضرارًا.

واختتمت بالقول: "للتعامل مع خطر الأعاصير المحدق بنا نحتاج إلى بناء مدن أكثر ذكاء وقدرة على الصمود في وجه طواحين الأعاصير، ويشمل ذلك الاستثمار في البنية الأساسية القادرة على تحمل شدة العواصف، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر متقدمة، وتنفيذ خطط شاملة لإدارة الكوارث".