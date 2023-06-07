الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توريد 190.6 ألف طن قمح في كفر الشيخ حتى الآن

قمح
قمح

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط إن كمية توريد الأقماح وصلت حتى اليوم الأربعاء إلى 190 ألفا و645 طنا لـ22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع المضارب بالمحافظة.

وأشار الهابط - فى بيان - إلى أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل وزارة التموين عماد عبد الغني حبيب لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، موجها بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

تموين كفر الشيخ توريد 6 190 ألف طن من الأقماح حتى الآن ساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ كمية توريد الأقماح وصلت حتى اليوم كفر الشيخ تموين كفر الشيخ توريد 6 190 ألف طن من الأقماح حتى الآن مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ وأشار الهابط - فى بيان - إلى أن

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