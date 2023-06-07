أبرز فعاليات الكنيسة الكاثوليكية بالتزامن مع صوم الرسل

شهدت الكنيسة الكاثوليكية، عددًا من الفعاليات بالتزامن مع صوم الرسل 2023، والذي بدأته الكنائس أول أمس الإثنين.

وافتتح الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، النشاط الصيفي، بكنيسة السيدة العذراء، بأبوان.

جاء ذلك بحضور الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة كلمة تشجيعية للخدام، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة المقدسة، بالإضافة إلى آليات العمل، للفترة المقبلة.

ومن جهته بدأ الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زيارته الرعوية إلى كنيسة السيدة العذراء، بأبوان.

جاء ذلك بحضور الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، حيث تفقد صاحب النيافة عددًا من منازل شعب الرعية، للتقرب من أسر شعبه.

تضمنت الزيارات الرعوية كلمة تشجيعية من الأنبا باسيليوس للأسر، موكدًا لهم ضرورة الثبات في المسيح، ومواجهة تحديات الحياة بفرح، ورجاء.

والتقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كهنة الإيبارشية البطريركية، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.

جاء ذلك بحضور الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية. بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمة من الأب البطريرك.

وألقى الأب نادر ميشيل اليسوعي محاضرة الاجتماع حول "المثلية الجنسية"، بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور الرعوية.

سيامة كاهن جديد بالوادي الجديد

وسيم الأنبا ارسانيوس أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة أبو سيفين بالخارجة التابعة للإيبارشية.

وصلى القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بالخارجة التابعة للإيبارشية، وشاركه نيافة الأنبا بموا أسقف السويس، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس متى ألفي كاهنًا على كنيسة الشهيد أبي سيفين بالخارجة باسم القس إبراهيم.

هذا ومن المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.