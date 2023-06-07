الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إنجازات التأمين الصحى الشامل.. 22.5 مليون خدمة طبية فى 4 محافظات

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها التى تقترب من 4 سنوات.

وأضاف لـ"الدستور" أنه تم تقديم أكثر من 22.5 مليون خدمة طبية فى منشآت هيئة الرعاية الصحية بـ4 محافظات شملت بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تقديم 10.5 مليون خدمة طب أسرة تم تقديمها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى إجراء 350 ألف عملية بمحافظات منظومة التأمين الشامل والمنتفع لم يتحمل أكثر من 400 جنيه نسبة مساهمة، كما تم تقديم أكثر من 9 ملايين خدمة طبية تشخيصية في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

وأضاف أنه بلغ عدد المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، 122 منشأة طبية بـ5 محافظات هي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، معتمدة ومسجلة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها عالميًا.

السبكي الهيئة العامة للرعاية الصحية مشروع التأمين الصحي الشامل خدمة طبية خدمة طب أسرة

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