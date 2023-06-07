الأنبا مرقس وليم يستقبل الأنبا توماس للتهنئة

استقبل الأنبا مرقس وليم مطران القوصية وتوابعها للأقباط الكاثوليك، الأنبا توماس مطران القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس وعدد من الآباء الكهنة المرافقين له رعاة الكنائس.

وقد حضر الوفد الرفيع لتقديم التهنئة لأنبا مرقس وليم بتأسيس إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك والسيامة الأسقفية للأنبا مرقس راعياً للإيبارشية.

عبر الأنبا مرقس وليم عن سعادته بالزيارة المباركة كذلك عن اعتزازه بمشاركة الأنبا توماس والأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، ووفد الكنيسة القبطية الارثوذكسية الشقيقة فى قداس السيامة والتجليس للأنبا مرقس يوم عيد الصعود 25 مايو 2023.

كذلك تحدث الحبرين عن أواصر المحبة الأخوية بين أبناء الكنيستين وأهمية العمل المسكوني المشترك فى العديد من الأنشطة الروحية والإجتماعية على رأسها إسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية.