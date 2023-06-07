كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأبرز بالصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي أمس، إعلان خلو مصر من فيروس "سي" خلال أيام أو أسابيع قليلة، وتلقي الرئيس مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما تناولت الصحف باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مصر خالية من فيروس سي خلال أسابيع"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه سيتم، خلال أيام أو أسابيع قليلة، إعلان خلو مصر من فيروس “سى”، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أضاف، في مداخلة خلال فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني أمس، أن مصر حريصة على نقل الخبرات المكتسبة لديها إلى الدول الإفريقية، مشيرا إلى أنها يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في هذا الموضوع. ونوه بأنه من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الأشقاء الأفارقة، نستطيع تحسين قدراتنا، مسلطا الضوء على أهمية المبادرات التي تقوم بها الدول في الحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد الرئيس أن مصر تبذل جهودا كبيرة، لمعالجة النمو السكاني الكبير البالغ 105 ملايين نسمة، ونقص المستشفيات، بتدشين مبادرات صحية تستهدف رعاية المواطنين، مبينا أن الهدف من المبادرات الصحية تكثيف وتركيز جهود الدولة، تجاه موضوعات طبية محددة تحقق تحسين الصحة العامة للمصريين، مع الوضع في الاعتبار محدودية القدرات الاقتصادية في هذا المجال.

وأضاف الرئيس قائلا: «عندما تم عرض مبادرة إنهاء قوائم الانتظار منذ 4 سنوات، كان الحديث عن 12 ألف حالة فقط، اليوم نتحدث عن 1,9 مليون حالة خلال 4 سنوات، ووقتها كان المبلغ المحدد لتغطية قوائم الانتظار أقل من الرقم الذي أعلنه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وهو 15 مليار جنيه، والمبلغ الإجمالي 20 مليار جنيه، من بينها 15 مليارا وفرتها الدولة»، متوجها بالشكر لمنظمات المجتمع المدني والهيئات التي تبرعت بأكثر من 4 مليارات جنيه.

وتحت عنوان "الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نتنياهو لبحث حادث إطلاق النار على الحدود"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي تصريحه بأن الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم 3 يونيو الحالي والذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

‎ وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وفي متباعتها لنشاك الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ أمس جولة خارجية تشمل زيارة كل من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة تصريحه بأن جولة الرئيس في منطقة الجنوب الإفريقي تأتى في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

وأوضح أن المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس خلال الجولة الإفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الإفريقية الشقيقة، لبحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية، فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا سبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك لدفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي سيشارك، خلال زيارته إلى العاصمة الزامبية «لوساكا»، في أعمال القمة الثانية والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي «كوميسا»، التي ستشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

وفي تناولها للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه، اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تسهم في استكمال وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والاستجابة لاستغاثاتهم الطبية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأول لرئيس الوزراء بأعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الــوزراء عقب صدور قرار بإعادة تشكيلها.

وأشار مدبولي إلى جهود اللجنة في الاستجابة للمواطنين، مشيداً بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين.

من جانبه، أكد المستشار الطبي لمجلس الــوزراء ورئيس اللجنة الدكتور حسام المصري على ما تلقاه اللجنة الطبية العليا والاستغاثات من دعــم من رئيس مجلس الـــوزراء وتعاون من الــــوزارات والــجــهــات المعنية، موضحاً أن عمل اللجنة يشهد توسعات وتحركات واضحة لتعزيز التواصل مع المواطنين لرصد استغاثاتهم الطبية والاستجابة لها، لافتا في السياق إلى جهود وحدة الرصد وفريق التدخل السريع وفريق المتابعة والتطوير داخل اللجنة، في التعامل مع استغاثات المواطنين الطبية.

وتحت عنوان "بدء إنشاء أكبر مشروع لإنتاج طاقة الرياح في العالم"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد أمس توقيع وثيقة بشأن إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومسئولي عدد من شركات التحالف المنفذ للمشروع.

وفي سياق متصل أكد ممثلو شركات التحالف المنفذ للمشروع خلال مؤتمر صحفي أمس أن المشروع يعد أكبر مشروع للطاقة الجديدة والمتجددة المنتجة من طاقة الرياح في العالم بتمويل إماراتي فضلا عن توفير المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل منها 3 آلاف خلال المراحل التشغيلية.

وتحت عنوان " السبت القادم .. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران لنقل الحجاج"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه أولى رحلات مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى جدة والمدينة المنورة ستنطلق يوم السبت القادم من مبنى الرحلات الموسمية وتستمر حتى 23 يونيو حيث تبدأ مصر للطيران بنقل أفواج حجاج القرعة ثم حجاج الجمعيات وشركات السياحة على أن تبدأ مرحلة العودة للحجاج بعد أداء المناسك يوم 1 يوليو المقبل وتستمر حتى 13 يوليو.

وأضافت الصحيفة أن الشركة الوطنية (مصر للطيران)، أعلنت عن التعليمات الخاصة بسفر الحجاج لعمل مناسك الحج للعام الجاري وتضمنت ضرورة تواجد المسافرين بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية قبل 4 ساعات من إقلاع الرحلات والالــتــزام باتباع الإجـــراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة، وضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والوجود قبل موعد إقلاع الرحلات في العودة بـ8 ساعات في مدينة الحجاج بجدة و6 ساعات في مطار المدينة المنورة كما يمنع اصطحاب الاجونة القماش والزكائب طبقا لتعليمات السلطات السعودية، ويسمح بحمل حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة منهما على 23 كيلو وحقيبة يد وزنها 8 كيلو على أن يتم تحصيل الوزن الزائد نقدا، ويسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية «سقيا زمزم 5 لترات».

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن البنك المركزي أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 34.660 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 34.551 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، بارتفاع قدره 109 ملايين دولار.

وأوضحت الصحيفة أن الاحتياطي الأجنبي واصل ارتفاعه على مدى عدة أشهر، مدفوعا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي، لزيادة الموارد، وتعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي.

وعن حالة الطقس المتوقعة، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن موجة من الاضطرابات الجوية تبدأ، اليوم، بسبب تأثير المنخفض الجوي القادم من الصحراء الغربية، والمحمل بكتل هوائية ساخنة تسبب ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية، كما يؤثر على نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة وبعض المحافظات، تتزامن معها فرص سقوط الأمطار التي قد تصل لحد الرعدية على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب البلاد.

ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سيبدأ التحسن من يوم السبت المقبل، لذا يجب توخى الحذر خلال يومي الخميس والجمعة، وارتداء الكمامات، والقيادة بحرص شديد، خاصة في أثناء السير على الطرق السريعة.

