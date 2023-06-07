صحيفة إسبانية تدعو لزيارة مصر: بلد جميل يتميز بالتاريخ العريق وملئ بالكنوز

دعت صحيفة إسبانية لزيارة أبرز مواقع الجذب السياحي بمصر، ووصفتها بأنها بلد جميل يتميز بالتاريخ العريق والثقافة الغنية ومليئ بالكنوز الحديثة والقديمة التي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

وقالت صحيفة "ذا أوليف بريس" الإسبانية، إذا كنت تحب السفر حول العالم واستكشاف أشياء جديدة ، فيجب أن تكون مصر على قائمة أمنياتك، مشيرة إلى أن مصر تتميز بالعديد من الكنوز الحديثة والقديمة، مما يجذب السياح من جميع مناحي الحياة.

وسلطت الصحيفة الضوء على بعض الكنوز التي من المحتمل أن تراها عند زيارتك لمصر.

أهرامات الجيزة

قالت الصحيفة يجب أن تكون الجيزة على رأس قائمتك عندما تزور مصر، فهناك سنجد مواقع أثرية من بين المعجزات السبعة المتبقية في العالم القديم.

تقع هذه الوجهة السياحية في هضبة الجيزة، وتضم ثلاثة أهرامات فريدة تحتوي على مقابر لبعض الفراعنة القدماء في مصر. وهي معروفة على نطاق واسع بأسلوبها المعماري الفريد وأحجامها الهائلة.

وعرفتهم الصحيفة الإسبانية، بأطول هرم بين الثلاثة هو هرم خوفو المعروف باسم الهرم الأكبر، ويبلغ ارتفاعه 138 مترًا تقريبًا، يحتوي الهرم أيضًا على هيكل أبو الهول من الحجر الجيري ، مما يجعله فريدًا.

سقارة

سقارة قرية قديمة في مصر تتميز بأهرامات صغيرة وكبيرة منتشرة عبر هضبة صحراوية.. كانت هذه القرية بمثابة مقبرة لمدينة ممفيس التاريخية، مما يجعلها واحدة من أكبر المواقع الأثرية في البلاد. في السابق، كانت هذه المنطقة مغطاة بالرمال، ولكن تم حفرها وكشف الكنوز الموجودة تحتها.

وأهم ما يميز زيارة هذا المكان هو أنك ستشاهد هرم زوسر المدرج، أحد أقدم الأهرامات في العالم. تقدم قمة هذا الهرم بعضًا من أفضل الإطلالات على النيل، ويمكنك الوصول إليها من خلال الدرج الخشبي. يمكنك أيضًا محاولة فتح العديد من الأبواب الخشبية واستكشاف ما وراءها للحصول على فرصة للتعرف على كنوز مخفية أخرى.

وادي الملوك

قالت الصحيفة في تقريرها، كان وادي الملوك على الضفة الغربية لنهر النيل بمثابة المدافن الرئيسية للعديد من فراعنة المملكة الحديثة، بما في ذلك توت عنخ آمون وأمنحتب.

يحب معظم الناس زيارة موقع الجذب السياحي هذا أثناء الرحلات الدولية إلى مصر نظرًا لكونه أحد أكبر المتاحف الخارجية في العالم، ولكنه قد يكون مزعجًا أيضًا، وعلى الرغم من أن المنطقة تحتوي على العديد من المقابر ، إلا أنه تم حفر 63 فقط ولا يمكن للسياح الوصول إليها جميعًا، وأيضا مشاهدة مقبرة توت عنخ آمون.

واختتمت الصحبفة تقريرها بأن مصر بلد جميل يتميز بالتاريخ القديم والهندسة المعمارية الأخاذة والتاريخ الثقافي الغني، سواء كنت ترغب في الكشف عن أسرار الماضي أو الاستمتاع بحيوية الحاضر قم بزيارتها واكتشف العديد من مناطق الجذب الفريدة.