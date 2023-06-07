مجلة أمريكية: مصر اكتسبت اعترافًا دوليًا بجهودها في تسخير تكنولوجيا صناعة الفضاء

أكد تقرير أمريكي، أن مصر اكتسبت اعترافًا دوليًا بجهودها في تسخير تكنولوجيا صناعة الفضاء لتعزيز أهداف الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن القومي للبلاد.

ونشرت مجلة BORGEN الأمريكية تقريرا رصدت فيه مدى تطور صناعة الفضاء الأفريقية حتى أصبحت تنافس صناعة الفضاء الأمريكية، مستعرضة الدور الفعال الذي تلعبه وكالة الفضاء الأفريقية (AFSA) "كمحور رئيسي" لتعزيز التعاون الدولي والعابر للقارات والمساعي المتعلقة بالاستثمارات الدولية في مجال الفضاء.

وذكر التقرير أن أفريقيا تمتلك الإمكانات والقدرة على أن تصبح رائدة في مجال استكشاف الفضاء في المستقبل، مشيرا إلى أن مصر وضعت اللبنة الأولى في هذا التطور بعد موافقتها على مشروع قرار بشأن اتفاقية استضافتها لمقر "وكالة الفضاء الأفريقية" الموقعة في القاهرة في يناير 2023؛ بهدف تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة للمواطن الأفريقي وتمكين مصر من التواجد القوي في مجال علوم الفضاء.

وأضاف: صناعة الفضاء الأفريقية تعد واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم، وسوف تتولى وكالة الفضاء الأفريقية (AfSA) دور المحور الرئيسي للتعاون الدولي والعابر للقارات في المساعي المتعلقة بالفضاء.

وأكدت المجلة، أن وكالة الفضاء المصرية تهدف في هذا الإطار إلى الاستفادة من صناعة الفضاء من أجل مستقبل مستدام، لاكتشاف الحلول الاقتصادية التي تحقق أهداف الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت أنه على مدى العقد الماضي اكتسبت الحكومة المصرية اعترافًا دوليًا بجهودها في تسخير تقنيات الفضاء لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن القومي.

وأشارت إلى مشروع مدينة الفضاء المصرية الجارى تدشينها في الوقت الحالي من المقرر أن تصبح متاحة بالكامل للجمهور في عام 2026، موضحة أن المشروع يمكن أن يساهم بنسبة 10٪ في الدخل القومي، كما أن المدينة ستضم المقر الرئيسي لمبنى وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الإفريقية.

وأشارت المجلة في تقريرها إلى إنشاء أكثر من 20 دولة أفريقية وكالات أو برامج فضاء وطنية لتعزيز صناعاتها الفضائية؛ حيث تأمل دول القارة السمراء في استخدام تكنولوجيا الفضاء للتخفيف من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة في القارة، لافتة إلى أن اقتصاد الفضاء المتنامي يساعد الدول الأفريقية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن القوى الفضائية العظمى الحالية تتعاون مع وكالات الفضاء الأفريقية لنشر التقنيات المتعلقة بالفضاء، ما يعزز معدل نمو صناعة الفضاء الأفريقية وقيمتها الاقتصادية في الساحة الدولية بشكل كبير.

ولفتت إلى صناعة الفضاء الأفريقية المتنامية من شأنها أن تخلق فرص عمل وتعزز الابتكار وتطوير الصناعات ذات الصلة والتي بدورها يمكن أن تولد المزيد من فرص العمل، وتعزيز إدارة الموارد فضلا عن منع التدهور البيئي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل.

واختتمت المجلة تقريرها بالتأكيد أن الشباب الأفريقي لديهم القدرة على قيادة صناعة الفضاء، من خلال برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة التي تركز على الفضاء، ما يؤهل القارة السمراء لأن تصبح رائدة في استكشاف الفضاء في المستقبل.