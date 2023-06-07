الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إجراء الكشف الطبي على معاوني النيابة الإدارية الجدد

النيابة الادارية
النيابة الادارية

بدأت هيئة النيابة الإدارية إجراء الكشف الطبي على معاوني النيابة المعينين بالقرار رقم 209 لسنة 2023 دفعة 2017، و210 لسنة 2023 دفعة 2018، وذلك في تمام الساعة 8 صباحًا لدفعة 2017، وفي تمام الساعة 12 ظهرًا لدفعة 2018 بمقر هيئة النيابة الإدارية في ميدان النجدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الهيئة على معاوني النيابة مراعاة التالي:

1. الحضور شخصي في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق.

2. إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

3. إحضار نموذج 111 تأمين صحي من التامين الصحي أو مكاتب البريد.

4. احضار 5 صورة فوتوغرافية حديثة.

5. بطاقة دفع الإلكتروني، يوجد بها مبلغ 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي.

6. لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها، ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه.

 

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