الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يرفع شعار "أكون أو لا أكون" أمام المصري في برج العرب

غزل المحلة خسر في
غزل المحلة خسر في الجولة الماضية أمام انبي

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مباراة قوية بين غزل المحلة والمصري في الأسبوع الحادي والثلاثين للدوري الممتاز.

غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة يحتل المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات و7 تعادلات و15 هزيمة وسجل 24 هدفا ودخل مرماه 42 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر 8 مباريات ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 34 وتدعيم موقفه في صراع البقاء.

رضا شحاتة المدير الفنى لفريق غزل المحلة اختار 24 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد ميهوب وأحمد رضا ومحمود علاء ومحمد جابر والسيد الشبراوى وطارق سامى وإيهاب سمير ومحمد سيد بازوكا وهانى عادل ومعاذ الحناوى ومصطفى العش ومحمد نبيه وأحمد وجيه وأحمد الشيخ وخالد الاخميمى وإبراهيم عايش وحميد ماو وأحمد النادرى ومصطفى ديشا وحازم مرسى وعبد الرحمن عاطف وجبريل أوروك.

ويفتقد غزل المحلة جهود النيجيري تشارلز باسى بسبب الإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات وكريم مصطفى بسبب الإصابة.

في المقابل يحتل المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المركز الثامن برصيد 40 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي وحقق الفريق 9 انتصارات وتعادل 13 مرة وخسر 7 مباريات وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا ولعب مباراتين في الدوري تحت قيادة ميمي عبد الرازق تعادل في الأولى مع الداخلية وفاز في الثانية على الاتحاد ويسعى للوصول للنقطة 43 والتقدم للمركز الخامس.

ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري اختار 23 لاعبا في قائمة المباراة وهم: عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة وكريم العراقي وحسين السيد وإسلام أبو سليمة وإسلام المزين ومحمد دبش وعمرو سعداوي وعماد الدين أبوبكر وأحمد عماد وعمرو موسى وإيزي إيميكا وإسلام عطية والياس الجلاصي وزياد كمال وعبد الرحيم دغموم وحسام جريشة وزياد فرج ورجب عمران ومحمد عبد اللطيف جريندو وعبده يحيى ومروان حمدي.

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده هاني عبد الفتاح وهاني خيري ومعهم شاهندة المغربي حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ويارا عاطف مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز غزل المحله المصرى رضا شحاتة ميمي عبد الرازق

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