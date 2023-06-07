الممتاز "ب".. بلدية المحلة يستضيف هلال مطروح وطنطا يواجه الحمام

تقام اليوم 7 مباريات في الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير في المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني "الممتاز ب" أهمها بطبيعة الحال مباراة بلدية المحلة المتصدر برصيد 52 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف وهلال مطروح الثالث عشر برصيد 25 نقطة ولا بديل أمام بلدية المحلة سوى الفوز للمحافظة على القمة والاقتراب من الصعود لدوري الأضواء والشهرة.

ويحل طنطا الثاني برصيد 51 نقطة بقيادة عمرو أنور ضيفا على فريق الحمام المطروحي العاشر برصيد 32 نقطة وإذا كان فوز بلدية المحلة على هلال مطروحا متوقعا بقوة فلا بديل أمام طنطا سوى الفوز والوصول للنقطة 54 والبقاء في المنافسة على القمة .

طنطا فاز في أخر مبارياته على أبوقير للأسمدة

وفي مواجهة لا تقبل القسمة على إثنين يستضيف أبوقير للأسمدة الثالث برصيد 50 نقطة بقيادة أيمن المزين فريق كفر الشيخ السابع برصيد 44 نقطة بقيادة حمادة العش والتعادل لن يكون مفيدا لأبوقير إذا فاز بلدية المحلة على الهلال لأنه يعني خروجه من المنافسة على القمة كما أن التعادل لن يكون مفيدا لكفر الشيخ إذا فاز بروكسي السادس برصيد 44 نقطة على الأوليمبي.

وفي مواجهة اخري قوية يستضيف دكرنس الرابع برصيد 49 نقطة بقيادة حسام عبد العال فريق المنصورة الثامن برصيد 41 نقطة بقيادة ياسر الكناني وإذا فاز دكرنس سيرتفع رصيده إلى 52 نقطة وتبقى مباراته مع بلدية المحلة في الأسبوع الأخير هى الحاسمة أما المنصورة فلابديل أمامه سوى الفوز للبقاء في المنافسة على المركز السادس .

ويستضيف الجمهورية شبين الخامس برصيد 48 نقطة بقيادة عصام شعبان فريق نبروه الثاني عشر برصيد 29 نقطة ويسعى الجمهورية شبين للفوز والوصول للنقطة 51 وانتظار تعثر بلدية المحلة أمام الهلال للبقاء في المنافسة على القمة .

ويستضيف بروكسي السادس برصيد 44 تقطة بقيادة محمد حامد فريق الأوليمبي التاسع برصيد 36 نقطة ويسعى بروكسي للفوز ليكون المرشح الأول لاحتلال المركز السادس في حالة تعثر كفر الشيخ أمام أبوقير للأسمدة.

وفي مباراة هامشية يحل سبورتنج السكندري الخادي عشر برصيد 30 نقطة ضيفا على بايونيرز الخامس عشر برصيد 21 نقطة .

وتختتم مواجهات الأسبوع التاسع والعشرين للمجموعة الثالثة غدا بمباراة بين المصري بالسلوم الأخير برصيد 12 نقطة والمجد السكندري الرابع عشر برصيد 25 نقطة.