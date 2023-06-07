الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل عدد من العسكريين النيجيريين فى كمين تخلله تفجير انتحارى

القوات النيجيرية
القوات النيجيرية

أفادت مصادر أمنية نيجيرية، الثلاثاء، بأن عددًا من العسكريين قتلوا في شمال شرق البلاد في كمين مسلح تخلّله انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

وقالت المصادر في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس: إن مسلحين من تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" نصبوا عصر الجمعة كمينا لقافلة عسكرية قرب قرية ميتيلي في ولاية بورنو.

وأضافت المصادر أنه على الإثر اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين انتهت بهجوم شنه انتحاري يقود سيارة مفخخة فجر سيارته وسط العسكريين.

خسائر كبيرة

ونقلت الوكالة عن مصدر آخر: "لقد خسرنا العديد من الرجال في المعركة الشرسة ضد إرهابيي تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" إثر هجم انتحاري بسيارة مفخخة".

وأضافت المصدر نفسه: "لا يمكنني الإعلان عن حصيلة دقيقة، لكن الخسائر كبيرة".

وكانت الوحدة العسكرية متوجهة إلى قرية آريج لتوصيل مواد غذائية للجنود الذين يقاتلون المتشددين في المنطقة.

وحسب مصدر آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن "الجنود قاتلوا ببسالة وكانت دفة المعركة تميل لصالحهم عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة وسطهم مما أسفر عن مقتل العديد منهم".

وأعلن تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" يوم الاثنين مسؤوليته عن الهجوم، مدعيًا مقتل وإصابة ما لا يقل عن 20 من العسكريين النيجيريين.

نيجيريا داعش في غرب إفريقيا اشتباكات مسلحة ​سيارة مفخخة كمين مسلح

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