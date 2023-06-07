مختار نوح لـ "الشاهد": مبدأ الثقة قبل الكفاءة قضى على الإخوان بشكل نهائى

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن مبدأ الثقة قبل الكفاءة قضى على الإخوان بشكل نهائي منذ أول يوم، قبل 30 يونيو.

وأضاف مختار نوح، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن جماعة الاخوان طوال عمرها لا تثق في أي كفاءة، إلا إذا كانت محل ثقة من التنظيم الخاص، لافتا إلى أن التنظيم الخاص يجب أن يكون وراء الرئيس، حيث إنه من يقود منذ بداية الأسرة، وحتى المكتب الإداري، على سبيل المثال المكتب الإداري في دمنهور مثلا كان يمسكه مدرس ابتدائي وقد لا يكون مدرسا، وإنما معه ابتدائية، إنما موجود عباقرة وعلماء في دمنهور، لمن لا يجوز أن يمسكوا المكتب الإداري.

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.