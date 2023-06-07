مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان ليسوا كثيرين.. وتنظيم جماعة الإخوان معروف كعدد

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن الإخوان ليسوا كثيرين، لافتا إلى أن تنظيم جماعة الإخوان معروف كعدد.

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هناك ضابطا عمل قضية اسما "سلسبيل"، وهذا الضابط مازال موجودًا، وهو رتبة عليا، وهو مشرع في مجلس الوزراء، وشخصية مهمة وشخصية لها احترامها، وهو من جاء بدكتور الجامعة الأمريكية الذي فك تنظيم جماعة الإخوان، والذي فك الكمبيوتر، واكتشف فيه بأن مختار نوح ليس من الإخوان، والإخوان معروفين حصرًا عند خيرت الشاطر، كما أن عصام العريان لم يكن من الإخوان.. إزاي؟ ، حيث يوجد إخوان بحق وحقيقي، ويوجد إخوان أخرى، هي التي في الجيب، وكأن الإخوان لا تثق في الإخوان، والإخوان كان عددهم محصورًا في هذه القضية، ومحصورًا الآن في أمن الدولة.

وفيما يتعلق بالكثرة والتنظيم، قال إنه عندما يعقد مؤتمر للعراق في الاستاد، يتم الاتيان بأشخاص من كل المحافظات لأنه مطلوب عدد 40 ألفًا، وتأتي الأتوبيسات ويتم الاستلام بالعدد، ويتم عقد مؤتمر العراق، وفيه تعطى الأوامر بالهتاف وراء فلان، وبالتالي يتم تنظيمها بهذا الشكل، فتظهر أن هذه الكثرة غير مأمونة، ولابد من شراء رضاها، وأي شخص يخطب لا بد أن يتحدث عنها برقة .

وتابع: "أتذكر في مرة أن حمدين صباحي، كان في مؤتمر وكان وجدي غنيم تعرض للناصرية بطريقة غير لائقة، إنما حمدين تلقاها بنكت، وقال الشيخ الظريف، وهي ليست طبيعة حمدين صباحي".

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتىى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.