الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان ليسوا كثيرين.. وتنظيم جماعة الإخوان معروف كعدد

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إن الإخوان ليسوا كثيرين، لافتا إلى أن تنظيم جماعة الإخوان معروف كعدد.

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هناك ضابطا عمل قضية اسما "سلسبيل"، وهذا الضابط مازال موجودًا، وهو رتبة عليا، وهو مشرع في مجلس الوزراء، وشخصية مهمة وشخصية لها احترامها، وهو من جاء بدكتور الجامعة الأمريكية الذي فك تنظيم جماعة الإخوان، والذي فك الكمبيوتر، واكتشف فيه بأن مختار نوح ليس من الإخوان، والإخوان معروفين حصرًا  عند خيرت الشاطر، كما أن عصام العريان لم يكن من الإخوان.. إزاي؟ ، حيث يوجد إخوان بحق وحقيقي، ويوجد إخوان أخرى، هي التي في الجيب، وكأن الإخوان لا تثق في الإخوان، والإخوان كان عددهم محصورًا في هذه القضية، ومحصورًا الآن في أمن الدولة.

وفيما يتعلق بالكثرة والتنظيم، قال إنه عندما يعقد مؤتمر للعراق في الاستاد، يتم الاتيان بأشخاص من كل المحافظات  لأنه مطلوب عدد 40 ألفًا، وتأتي الأتوبيسات ويتم الاستلام بالعدد، ويتم عقد مؤتمر العراق، وفيه تعطى الأوامر بالهتاف وراء فلان، وبالتالي يتم تنظيمها بهذا الشكل، فتظهر أن هذه الكثرة غير مأمونة، ولابد من شراء رضاها، وأي شخص يخطب لا بد أن يتحدث عنها برقة .

وتابع: "أتذكر في مرة أن حمدين صباحي، كان في مؤتمر وكان وجدي غنيم تعرض للناصرية بطريقة غير لائقة، إنما حمدين تلقاها بنكت، وقال الشيخ الظريف، وهي ليست  طبيعة حمدين صباحي".

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتىى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.

الأكثر قراءة

مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا الاعتداء على محمد بديع بالسجن

وزير الدفاع الروسى: أوكرانيا فشلت فى هجومها الموعود

باريس.. اعتقال 5 إيطاليين خلال التظاهرات ضد قانون التقاعد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى الأسواق المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

مختار نوح لـ "الشاهد": اقتحام رابعة كان عملاً عبقريًا.. والدم وشهداء رابعة سذاجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"